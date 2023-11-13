Gazze'de 41 binden fazla konut tamamen yıkıldı

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail'in 37 gündür devam eden saldırılarında 41 bin 30 konut tamamen, 222 bin 120 konut ise kısmen yıkıldı.

Saldırılarda 92 hükümet binası ciddi şekilde zarar gördü, 241 okul hasar aldı, bunlardan 61'inin kullanılmaz durumda ve hizmet dışı olduğu kaydedildi.

İbadethanelerin de zarar gördüğü saldırılarda, 70 cami tamamen, 153 cami ise kısmen yıkıldı, 3 kilise hedef alındı.

Bir ayı aşkın süredir devam eden saldırılardan kaynaklanan tarım alanındaki doğrudan hasar 180 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

İsrail, yaklaşık 45 bin dönümlük tarım alanlarının yüzde 25'inden fazlasını buldozerlerle yerle bir etti, meyve ağaçlarını söktü, halkın geçim kaynağı büyükbaş ve kümes hayvanları ile balıkları itlaf etti.