Gazze'de 7'nci esir takası: 641 Filistinli artık serbest

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının yedinci turunda, 22 Şubat'ta serbest bırakılması beklenen 641 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasında teslim edilmesi öngörülen son 4 siyonist esirin cenazelerinin teslim edilmesinin ardından, Filistinli esirlerin serbest bırakılması gerçekleşti.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi ile işgal altındaki toprakların güneyinde bulunan Ketziot Hapishanesi’nden tahliye edilen Filistinli esirler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerine teslim edildi.

Ramallah’a ulaşan Kızılhaç konvoyu, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Yedinci tur esir takasının tamamlanmasıyla, anlaşmanın birinci aşamasında serbest bırakılması gereken 33 siyonist esir teslim edilirken, toplamda serbest bırakılan Filistinli esirlerin sayısı 1776’ya ulaştı.

HAMAS’a bağlı Esirler Medya Ofisi, siyonist rejimin 151’i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 641 Filistinli esiri serbest bırakacağını duyurmuştu. Bu esirlerden 42’sinin Batı Şeria ve Kudüs’e, 12’sinin Gazze’ye, 97’sinin ise yurt dışına gönderileceği bildirilmişti.

Ayrıca, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze Şeridi’nden kaçırılan 490 Filistinli esir—bunların 45’i kadın ve çocuklardan oluşuyor—serbest bırakıldı. Daha önce 620 Filistinli esirin serbest bırakılması, siyonist rejim tarafından geciktirilmişti.

HAMAS, esir takasının yedinci turu kapsamında 22 Şubat’ta Gazze Şeridi’nde tuttuğu 6 siyonist esiri serbest bırakmıştı. Ancak siyonist rejim, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyurmuştu.

Taraflar arasında arabulucuların yürüttüğü müzakereler sonucunda kriz çözülerek, takas işlemi tamamlandı.