Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi

Gazze Şeridi’ndeki Kamal Adwan Hastanesi'nde yetersiz beslenme nedeniyle 4 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle bu hafta açlıktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi.

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01/03/2024

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Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar devam ederken, bölgede insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kamal Adwan Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 4 çocuğun daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Şeridi’nde bu hafta açlık ve susuzluktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi.

Filistinli yetkililer, bu hafta başında Gazze'nin tüm bölgelerine yeterli insani yardımın ulaşmaması halinde önümüzdeki günlerde binlerce kişinin açlıktan ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de can kaybının 30 bini aştığını duyurdu. 

Arabulucular İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşması için görüşmeleri sürdürürken, yardım kuruluşları ise Gazze'nin kuzeyi için "kıtlık alarmı" vermeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Şifa hastanesinde "yetersiz beslenme, susuzluk ve yaygın kıtlık nedeniyle" çocukların öldüğünü söyleyen Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El-Kudra, bu ölümlerin daha fazla yaşanmaması için uluslararası kuruluşlara "derhal harekete geçme" çağrısında bulundu.

01/03/2024 09:06
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TAGS: haber, kıbrıs
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