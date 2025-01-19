Gazze'de ateşkes belirsizliği sürerken İsrail saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze’de ateşkes belirsizliği devam ederken, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine yönelik topçu saldırısında da 4 kişi öldü.

İsrail ordusunun ayrıca Refah kenti ile Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü

Söz konusu saldırılarda en az 25 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Refah'ta evlerine dönmeye çalışan çok sayıda Filistinli de İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaralandı.

Han Yunus ve Refah kentleri de İsrail'in topçu bombardımanına tanık oluyor.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, daha sonra geçtiği haberinde, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini arabuluculara teslim ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu

Ateşkese ilişkin belirsizlik devam ederken İsrail ordusu, savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ni vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan, Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde çeşitli saldırılar düzenlediğini paylaşan İsrail ordusunun topçu birliklerinin de Gazze'nin kuzeyinde ve orta kesiminde bir dizi hedefe saldırı düzenlediği belirtilmişti.

İsrail ordusu, "Hamas yükümlülüklerini yerine getirip bugün serbest bırakılacak kadın İsrailli esirlerin listesini sunana kadar" ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, daha sonra geçtiği haberinde, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini arabuluculara teslim ettiğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi: Bugün serbest bırakılacak esirlerin isim listesi teslim alındı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın ilettiği bugün serbest bırakılacak esirlerin isim listesini teslim aldığını duyurdu.

Ofisten yapılan açıklamada, alınan liste kapsamında ayrıntıların gözden geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail Ordusu Kurtarma Misyonu Koordinatörü Tuğgeneral Gal Hirsch'in esirlerin ailelerini ordu temsilcileri aracılığıyla bilgilendirdiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın arabuluculara ilettiği listeyi teslim aldığını doğrulamıştı.