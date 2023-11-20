Gazze'de 'ateşkes' için 5 ülkeden yeni hamle

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarının oluşturduğu delegasyon Gazze'de ateşkes için ziyaret turuna başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çarşamba günü Londra ve Paris’e giderek temas grubu ile görüşmelere katılacak.

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20/11/2023

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Gazze'de 'ateşkes' için 5 ülkeden yeni hamle


Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarının oluşturduğu delegasyon Gazze'de ateşkes için ziyaret turuna başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çarşamba günü Londra ve Paris’e giderek temas grubu ile görüşmelere katılacak.

20/11/2023 21:36
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TAGS: Gazze’de ’ateşkes’ için 5 ülkeden yeni hamle
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