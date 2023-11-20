Gazze'de 'ateşkes' için 5 ülkeden yeni hamle

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarının oluşturduğu delegasyon Gazze'de ateşkes için ziyaret turuna başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çarşamba günü Londra ve Paris’e giderek temas grubu ile görüşmelere katılacak.

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