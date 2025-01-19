Gazze’de ateşkese karşı çıkan, İsrail'in aşırı sağcı Bakanı'ndan hükümeti düşürme tehdidi

İsrail'de Gazze'de ateşkes anlaşmasına karşı çıkan, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, saldırılara tekrar başlanılmaması halinde hükümeti düşüreceği tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan Smotrich, İsrail'in "Gazze'yi işgal etmesi ve geçici bir askeri hükümet kurması gerektiğini çünkü Hamas'ı yenmenin başka yolunun olmadığını" savundu.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi "strateji konusunda zayıf" olmakla suçlayan Smotrich, "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçirmemizi ve yönetmemizi sağlayacak şekilde savaşmaya dönmezse hükümeti düşüreceğim." dedi.

Smotrich, "Ben başbakan olsaydım, genelkurmay başkanına, 'Bu benim politikam, uygulamayacaksan evine git' derdim.” ifadelerini kullandı.

Bakan Smotrich, dün yayımladığı video mesajında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılara ilişkin bazı taleplerini kabul etmesinin ardından hükümette kaldığını duyurdu.

"Tehlikeli" olarak nitelendirdiği Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engelleyemediklerini ancak hem kabinede hem de diğer yollarla Gazze'deki “savaşın", hedeflerine ulaşmadan hiçbir şekilde sona ermeyeceği kararını aldırttıklarını vurgulayan Smotrich, "Savaş metodunu tamamen değiştirme konusunda taahhüt talep ettik ve aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Dini Siyonizm Partisi, 16 Ocak'taki açıklamasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına "koşullu" yeşil ışık yakmıştı.

İsrail kabinesindeki aşırı sağcı partilerden Yahudi Gücü ise tüm bakanlarının istifa ettiğini açıklamıştı.