Gazze’de ateşkesin uzatılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor

İsrail ile Hamas arasındaki dört günlük geçici ateşkes anlaşması bugün sona eriyor ancak "insani ara"nın 24 saat daha uzatılmasına ilişkin görüşmeler devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan orijinal anlaşma uyarınca bırakılması öngörülen son rehinelerin bugün serbest kalması bekleniyor.

Pazar günü Hamas 14 İsrailli ve 3 Taylandlı rehineyi, İsrail de 39 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. Bununla birlikte ateşkesin başladığı Cuma gününden bu yana serbest bırakılan Filistinli sayısı 117'ye çıktı. Hamas'ın serbest bıraktığı rehine sayısı da 40. Hamas'ın elinde 200 kadar daha rehine bulunduğu tahmin ediliyor.

Serbest kalan her İsrail vatandaşına karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan üç Filistinli serbest bırakılıyor.

Ateşkes sayesinde İsrail'in haftalardır devam eden saldırılarından sonra Gazze'ye çok ihtiyaç duyulan

yardım malzemelerinin girişi de sağlandı.

-Ateşkes uzayabilir

BBC’nin haberine göre, İsrail’in serbest kalacak her 10 rehineye karşılık, çatışmalara verilen aranın bir gün uzatılabileceği ve Hamas’ın da uzatmayı kabul edebileceğini kaydediliyor.

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva binti Raşid el-Hatır dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında varılan insani aranın uzatılması için siyasi düzeyde müzakereler yürütüldüğünü belirtmişti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası görüntülü mesaj yayımlayarak, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" söylemişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu anlaşmanın uzatılmasına açık olduğunu söylemekle birlikte, ateşkesten sonra Hamas'ın yok edilmesini amaçlayan saldırıların devam edeceğini belirtmişti.

Şu anda aralarında 10 kadar çocuğun da bulunduğu 180 kişinin hala Hamas'ın elinde olduğu düşünülüyor.

-4 yaşındaki ABD-İsrail vatandaşı çocuk da serbest

Hamas'ın Pazar günü serbest bıraktığı 17 rehine arasında, ABD-İsrail çifte vatandaşı olan dört yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu açıklandı.

Avigail İdan adlı çocuk, 7 Ekim'deki Hamas saldırısı sırasında Kfar Aza kibbutzundan kaçırılmıştı. Çocuğun ebeveynleri saldırıda öldürülürken, iki kardeşi saklanarak kurtulmuştu.

Avigail ise yürüyerek komşuları olan Brodutch ailesinin evine gitmiş ancak daha sonra Brodutch ailesinin üyeleriyle birlikte Hamas tarafından kaçırılmıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.