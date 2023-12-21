Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı

7 Ekim'den bu yana soykırım yapılan Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bölgedeki son duruma yönelik açıklama yapan Hükümetin Medya Ofisi, saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığını, bunların en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün ise kadın olduğunu bildirdi.

6 BİN 700 KİŞİ KAYIP

Açıklamada, 6 bin 700 kişinin hala kayıp olduğu aktarılarak, bunların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğu ifade edildi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’deki 23 hastane ve 53 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığı aktarılan açıklamada, 102 ambulansın saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

114 CAMİ TAMAMEN YIKILDI

İsrail’in 126 hükümet binasını, 90 okul ve üniversite, 114 camiyi tamamen yıktığı aktarılan açıklamada, saldırılarda 283 okul ve üniversite, 200 cami ve 3 kilisede kısmen hasar meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırılardan 308 bin konutun etkilendiği belirtilerek, bunlardan 53 binin tamamen yıkıldığı, 255 binin ise kısmen yıkıldığı ifade edildi.

İsrail’in saldırılarından ABD’nin sorumlu tutulduğu açıklamada, insani yardımlar için Refah Sınır Kapısı dahil tüm geçişlerin 24 saat açık tutulması ve günde bin yardım tırının Gazze’ye giriş yapması talep edildi.