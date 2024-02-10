Gazze'de kıtlık: İnsanlar hayvan yemi ve pirinçle hayatta kalıyor

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan insanlar, yardım konvoylarının girişine izin verilmemesi nedeniyle çocukların günlerce yiyeceksiz kaldıklarını söyledi. Bazı bölge sakinleri hayatta kalabilmek için hayvan yemlerini öğüterek un haline getiriyor ancak bu tahıl stokları bile artık bitmek üzere.

Gazze'nin kuzeyinde büyüyen gıda krizi nedeniyle insanlar hayvan yemlerini öğüterek un haline getirmeye başladı. Günlerce açlıkla mücadele eden çocuklarını beslemek için her türlü yola başvuran bölge sakinleri, yem stoklarının da tükenmek üzere olduğunu bildirdi.

İnsanlar ayrıca içme ve yıkanma amacıyla su borularına erişebilmek amacıyla toprağı kazarak su arıyor.

BM, kuzeydeki küçük çocuklar arasında akut yetersiz beslenmenin keskin bir şekilde arttığı ve şu anda yüzde 15'lik kritik eşiğin üzerinde olduğu konusunda uyardı.

BM'nin insani koordinasyon kurumu OCHA, geçen ay Gazze'nin kuzeyindeki yardım misyonlarının yarıdan fazlasına erişimin engellendiğini ve İsrail güçlerinin yardımın ulaşımı konusunda müdahalesinin giderek arttığını söyledi.

KUZEY BÖLGESİ KADERİNE TERK EDİLDİ

Kuzey bölgelerinde yaşadığı tahmin edilen 300 bin kişinin yardımlardan büyük oranda mahrum kaldığı ve artan bir kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Gazze'ye yardım erişimini koordine etmekle görevli İsrail askeri teşkilatının sözcüsü, geçen ay verdiği brifingde "Gazze'de açlık olmadığını" söyledi.

Yerel bir tıbbi yardım çalışanı, insanların hayvan yemi olarak kullanılan tahılları öğüterek un haline getirdiğini ancak bunun bile artık tükendiğini söyledi. Ayrıca konserve yiyecek stoklarının da tükendiğini söyledi.

TEK BESİN KAYNAĞI PİRİNÇ

Yardım çalışanı yetersiz beslenme vurgusund bulunarak, "Elimizde olan her şey şey aslında altı veya yedi günlük ateşkesten kalmaydı ve Gazze'nin kuzeyine girmesine izin verilen her türlü yardım tüketildi. Şu anda insanların yemek için bulabildiği tek şey pirinç" dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (Ocha), kuzey Gazze'ye erişimi engellenen yardım misyonlarının sayısında keskin bir artış olduğunu söyledi.

Ekim'den Aralık'a kadar olan dönemde yüzde 14'ü engellenen yardımların sadece Ocak ayında yüzde 56'sına erişim engellendi.