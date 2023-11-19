Gazze'de ölen BM personeli sayısı 104'e çıktı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 18 Kasım'da Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında bir BM personelinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden BM personeli sayısının 104'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, bunun BM tarihinde çatışmalarda ölen en yüksek personel sayısı olduğu kaydedildi.