Gazze'de yağma: 54 milyon dolar İsrail'e geçti

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir bankadaki 200 milyon şekel (54,4 milyon dolar) el koyduğu belirtildi.

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan haberde, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde yer alan Rimal Mahallesi'ndeki bir bankada bulunan paralara el koyduğu ifade edildi. El konulan paranın miktarının 54,4 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin de Gazze'de yerinden edilen Filistinlilere ait evlerdeki değerli eşyaları çaldığına ilişkin haberler ve görüntüler ise gelmeye devam ediyor. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, bir İsrailli Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinlilere ait evden çalınan aynayı gülümseyerek kameraya gösteriyor.

Bir İsrail askeri ise Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilere ait evde bularak aldığı değerli saatlerin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

EVLERİ DE YAĞMALIYORLAR

İsrailli bir askeri doktor, askerlerin Gazze Şeridi'nde evleri yağmaladığını ve ateşe verdiğini söylemişti. Yediot Ahronot gazetesi başanalisti Nahum Barnea'ya bir mektup gönderen ve adı açıklanmayan askeri doktor, Gazze'de yağmanın "neredeyse kurumsallaştığını" yazmıştı.

Mektupta, İsrail askerlerinin Gazze'deki evlerde büyük miktarda yatak, gaz sobasının yanı sıra elektrikli süpürge, motosikletleri ve bisikletleri dahi yağmaladığı ifade edilmişti.

Yağma ve yakmaların ordudaki disiplin eksikliğine işaret ettiğini aktaran İsrailli doktor, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ordu güçleri aralıklı olarak evleri yakmaya başlıyor ve tugay komutanı bunun kendisi için sorun olmadığını söylüyor. Askerlerin yayınladığı siyasi mesajların önünde neredeyse hiçbir engel yok, bunlar her zaman sağcı ve çoğu zaman aşırılıkçı. Ve liderler buna göz yumuyor."