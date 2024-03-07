Gazze'de yeterli beslenemeyen 10 yaşındaki çocuk bir deri bir kemik halde öldü

İsrail ordusunun ablukası altındaki Gazze'de yetersiz beslenme sonucu günden güne eriyerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Filistinli Yezen el-Kefarne'den geriye bir deri bir kemik fotoğrafları kaldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle yeterli beslenemeyen bu nedenle bir deri bir kemik kalan 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

GÜNDEN GÜNE ERİYİP BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

Doğuştan yutma güçlüğü ve sindirim bozukluğu yaşaması dolayısıyla yumurta ve muz gibi yumuşak gıdalar tüketebilen Yezen'in sağlık durumu, İsrail'in Gazze halkını zorla aç bırakması sonucu kötüleşti. Yezen'in özel bakıma muhtaç olan bedeni, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde kaldığı 10 günlük sürede günden güne eriyerek bir deri bir kemiğe dönüştü. Filistinli küçük çocuk verdiği mücadelenin ardından dün yaşamını yitirdi.

OKSİJEN TÜPÜYLE HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Yezen'in babası Şerif el-Kefarne, saldırılarla birlikte önce Cibaliya Mülteci Kampı'na oradan Deyr el-Belah'a, sonra da Refah'a göç ettiklerini söyledi. Savaş öncesinde oğlu Yezen'in bakımıyla ve tedavisiyle özel olarak ilgilendiğini söyleyen baba, "Saldırıların başlaması ve yetersiz beslenme sonucu oğlumun sağlık durumu kötüleşti, onu hastaneye naklettik ve orada oksijen tüpüne bağlı olarak, serumlarla hayatta kalmaya çalıştı" dedi.

DÜNYAYA ÇAĞRI: BİZİ GÖRÜN, ÇOCUKLARIN HALİNİ GÖRÜN

Eşi ve 3 çocuğuyla Refah'ta yerinden edilenlerin kaldığı bir okulda yaşadıklarını kaydeden baba, çocuklarına sağlıklı yiyecek temin edemediğini aktardı. Gazze'de her gün açlıktan çocukların öldüğünü söyleyen baba Kefarne, dünyaya "Bizi görün, Gazze'deki çocukların halini görün!" diye seslendi.

"BU HALDE GÖRECEĞİM AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Yezen'in annesi, "Hastanede kaldığımız 10 gün boyunca sağlık durumu çok kötüleşti. Çok kilo kaybetti ve bir deri bir kemiğe dönüştü. Oğlumu bu halde göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi." ifadelerini kullandı.