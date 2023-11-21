Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 68'e yükseldi
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 68'e çıktığını bildirdi.
21/11/2023
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 5 İsrail askerinin de Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda ağır yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun açıklamasına göre, 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 68'e yükseldi.