Gazze'deki gazetecilerden acil yardım çağrısı

Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'deki gazeteciler için yardım çağrısında bulundu.

IFJ'den yapılan yazılı açıklamada, federasyona bağlı Filistinli Gazeteciler Sendikası'nın yardım çağrısına yer verildi.

Açıklamaya göre, sendikanın başkanı Nasser Abu Baker, "Gazze'deki çoğu evini kaybetmiş, birçoğu ailesini kaybetmiş meslektaşlarımızın Gazze halkının gece gündüz yaşadığı zulmü haberleştirmeye devam etmeleri için dayanışmanıza ve yardımınıza ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Baker, 7 Ekim'den bu yana 35 gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini anımsattı.

IFJ'nin "Uluslararası Güvenlik Fonu" adını verdiği hesaba katkıda bulunulması çağrısı yapan Baker, çadır ve uyku ekipmanının öncelikli ihtiyaçlar olduğunu vurguladı.

Açıklamada bağlı kuruluşlar aracılığıyla çalışan IFJ'nin gazetecilere yardım sağlayan tek uluslararası kuruluş olduğu belirtildi.