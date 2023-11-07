Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen 900 bin kişi yaşıyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in zorla göç ettirme baskısına rağmen Gazze Şeridi'nin Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen yaklaşık 900 bin vatandaşın yaşadığını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, bir aydır İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de kötüleşen insani duruma dikkati çeken Bezm, Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde içme suyu olmadığını ve bu nedenle insanların kirli su içmek zorunda kaldığını söyledi.

Bezm, bu bölgelerde İsrail tarafından sistematik bir şekilde hedef alınan da fırınların çalışmayı durdurduğunu bildirdi.

Gazze ve Kuzey Gazze'de sığınma merkezlerinde kalan kişilerin de İsrail'in saldırılarına hedef olduğunu belirten Bezm, buralarda halen yaklaşık 900 bin vatandaşın yaşadığını aktardı.