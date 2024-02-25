Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kuzeydeki sağlık sektörünün durumu son derece vahim

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından kuzeydeki hastanelerin durumuyla ilgili bilgi paylaşıldı.

Durumun son derece vahim ve tarif edilemez boyutta olduğu ifade edilen açıklamaya göre, El-Ehli Baptist ve Uluslararası El-Hulu Hastanesinde yakıt tükendi.

İlaçların saklandığı dolaplarda elektrik olmadığı için ilaçların bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, yakıt yetersizliğinden onlarca ambulans ve sivil savunma aracının hizmet dışı kaldığı, jeneratörleri çalıştıracak yakıt, ambulans ve ilaç olmaması nedeniyle de diyaliz ve yoğun bakım hastalarının ölümle karşı karşıya oldukları duyuruldu.