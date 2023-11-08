Gazze'den dün 15 bin kişi kaçtı

İsrail ordusunun Gazze'nin merkezine ulaştığını söylemesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'den dün 15 bin kişinin kaçtığını açıkladı.

İsrail ordusu bugün dört saatliğine oluşturduğu koridordan binlerce Gazzelinin güneye doğru geçtiğini açıkladı.

BM'ye göre Gazze'de hala 600 bine yakın insan var ve "askeri operasyonlar nedeniyle tecrit altına alınan yüz binlerce Filistinli benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya".

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, su, un ve yakıt yokluğu nedeniyle hiçbir fırının artık çalışmadığını bildirdi. Bölgedeki tek değirmen de yakıt yokluğu nedeniyle durdu. Son bir haftada bölgeye şişeli su ya da gıda dağıtımı yapılmadı.

OCHA, insanların yalnızca kısıtlı yardımla hayatta kaldıklarını, besin değeri sınırlı veya insan tüketimine uygun olmayan gıdaları tüketerek hayatta kalmaya çalıştığını söylüyor.

Gazze'deki BM tesislerinin aşırı kalabalık olması büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Yerinden edilen 22 bin Filistinlinin sığındığı Han Yunus Eğitim Merkezi'nde kişi başına 2 metrekareden az alan ve her 600 kişiye bir tuvalet düşüyor.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki ve kuzeyindeki 20'ye yakın hastane çalışamaz hale geldi. Endonezya Hastanesi'nin jeneratörlerinin yakıtının 24 saat içinde biteceği açıklandı.