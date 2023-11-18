Gazze’den KKTC vatandaşlarının Mısır’a tahliyesi başladı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze’de bulunan vatandaşların güvenli tahliyesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı olarak, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başlamasıyla birlikte, kalıcı veya geçici olarak bölgede ikamet eden ve bölgeden ayrılmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile ailelerinin güvenli tahliyeleri için Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarıyla gerekli istişareler başlatılmıştı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Tahliye bekleyen vatandaşlarımız ve ailelerinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla birlikte Mısır üzerinden ülkemize getirilebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi” denildi.

“Bu çerçevede, bugün aralarında KKTC vatandaşlarının da bulunduğu 50’ye yakın kişi Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaşmıştır. Bu sayının artması beklenmektedir” ifadeleri kullanılan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Sınırda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından karşılanan söz konusu grup, Kahire üzerinden hava yoluyla ülkemize intikal edecektir. Gazze’deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesinin güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandırılması için çalışmalarımız devam edecektir. Gelişmeler için Dışişleri Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Büyükelçiliği ile Kudüs Başkonsolosluğu resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi önem arz etmektedir.”

Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkez numarası ise şöyle: +905338514006