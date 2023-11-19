Gazze'den tahliyeler sürüyor: 87 Türk ve KKTC vatandaşı Mısır'a ulaştı

Gazze'den tahliye edilen 87 Türk ve KKTC vatandaşının Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştığı bildirildi.

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19/11/2023

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Gazze'den tahliyeler sürüyor: 87 Türk ve KKTC vatandaşı Mısır'a ulaştı


Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 87 Türk ve KKTC vatandaşı ve aile yakınlarından oluşan grubun, Refah Sınır Kapısı'nı geçerek Mısır'a ulaştığını duyurdu.

Dışişleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (19 Kasım) vatandaşlarımızdan, KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı. Söz konusu grup önce Kahire'ye getirilecek. Yarın ise havayoluyla ülkemize intikal etmeleri öngörülüyor. Ayrıca, ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde, yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin tedavi amacıyla yarın ülkemize getirilmesi planlanıyor" denildi.

19/11/2023 21:58
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TAGS: Gazze’den tahliyeler sürüyor: 87 Türk ve KKTC vatandaşı Mısır’a ulaştı
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