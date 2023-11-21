Gazze'den Türkiye ve KKTC vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den Türkiye ve KKTC vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle yürütülen operasyonla Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen 107 Türkiye ve KKTC vatandaşı, ülkenin başkenti Kahire'den yapılan Türk Hava Yolları seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Türkiye ve KKTC vatandaşlarını havalimanında Dışişleri Bakanlığı ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Gazze'den tahliye edilen vatandaşlara İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde çay ve kurabiye ikramında bulunuldu.

- "Filistinli çocuklar füzelerden ölmezse açlıktan ölüyor"

Terminal çıkışında gazetecilere açıklama yapan 12 yaşındaki Muhammed El Nur, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de çocukların ölmeye devam ettiğini söyledi.

Çocukların açlık ve susuzluk nedeniyle de öldüğünü belirten Nur, "Hiçbir yardım yok. Güvenli hiçbir yer yok. 45 gündür yollardayız. Hiç uyuyamıyoruz. Yemek yemiyoruz. Filistinli çocuklar füzelerden ölmezse açlıktan ölüyor." dedi.

Kardeşi Abdullah El Nur ise Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gazze'de kalan akrabaları için üzüldüğünü ifade etti.

"İyi ki Türkiye benim vatanım"

Türkiye getirilen vatandaşlardan Reyhan Jahjo ise eşinin ve eşinin ailesinin Gazze'de kaldığını kaydetti.

Çocuklarıyla Türkiye'ye gelebildiğini belirten Jahjo, şöyle konuştu:

"Çocuklarımı tercih ederek buraya geldim. Çok şükür ki geldim. Orada vahşet yaşanıyor. İnsan parçaları gördüm. Hastaneler bombalandı, okullar vuruldu. Ne evler ne camiler kaldı. Camileri bile vurdular. Oturduğum yerde bir tane bile okul kalmadı. Kuzeyden güneye giden yol açıkken güneye geçtik. Yanımıza bazı eşyayı alarak yola çıktık. Elhamdülillah sağ salim geldik. 43 gün Gazze'de kaldık. Ondan sonra bir arkadaşıma geçtik. Sonrasında buraya gelmek nasip oldu. Buraya gelmek için kendimi ve çocuklarımı kayıt ettirmiştim. İyi ki Türkiye benim vatanım."

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla havalimanından ayrılırken, KKTC vatandaşları ve ikamet yeri başka iller olanlar kendilerine tahsis edilen otobüslerle AFAD tarafından yerleştirilecekleri otellere götürüldü.

Gazze'den Türkiye ve KKTC vatandaşlarının tahliyesinin devam edeceği öğrenildi.