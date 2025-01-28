Gazzeliler 15 ay sonra eve dönüyor...

Gazze’de on binlerce yerinden edilmiş Filistinli, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Şeridin kuzeyine dönüyor. Kimi yaya, kimi otomobille, kimi eşek ve at arabasıyla yola düşen Filistinliler, kendilerini bekleyen enkaza rağmen sevinçli.

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ve İsrail arasında takasın ikinci turunda çıkan kriz çözüldü. İsrail saldırıları yüzünden Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki evlerini terk ederek güneye kaçan Filistinliler, 15 ay sonra evlerine dönmek üzere yola düştü.

KATAR: KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Önceki gün Hamas ve İsrail arasında, cumartesi gerçekleşen rehine takası sırasında İsrailli kadın rehine Arbel Yehud’un bırakılmaması yüzünden çıkan krizin çözüldüğünü arabulucu Katar açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ”Hamas’ın Arbel Yehud ve diğer iki rehineyi cuma gününe kadar teslim etmesi, cumartesi günü de anlaşma uyarınca üç rehineyi daha teslim etmesi ve anlaşmanın ilk aşaması kapsamında serbest bırakılacak rehinelerin sayısına ilişkin bilgi vermesi konusunda iki taraf arasında mutabakata varıldı” açıklamasında bulundu. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü yeni bir esir takası turu gerçekleştirilecek. Bu esir takası turunda Arbel Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esir daha serbest bırakılacak ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli daha serbest kalacak. Krizin aşılmasının ardından İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu. On binlerce yerinden edilmiş Filistinli, İsrail’in bölgeye yönelik savaşının başlamasından bu yana ilk kez Netzarim Koridoru adı verilen yolu geçerek şeridin kuzeyindeki sevdiklerinin yanına dönmek için yola çıktı.

ÖNCE DENETLENDİLER

Hamas, geri dönüşün “Filistinliler için bir zafer ve işgal ve transfer planlarında başarısızlık ve yenilgi ilanı” olduğunu belirtti. Şarku’l Avsat’a konuşan Mısırlı kaynakların verdiği bilgiye göre Amerikan ve Mısırlı güvenlik şirketleri, askeri kontrol noktasından geçen herkesi X-ray makineleriyle denetledi. İsrail ordusu ise bölgeden kısmen çekilerek Filistinlilerin kullandığı dönüş yolunun birkaç km gerisine konuşlandı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, “İsrail askerlerini tehdit eden herkesin bedel ödeyeceği” uyarısında bulundu.

‘BU BİR ZAFER’

Katar merkezli TV kanalı El Cezire, evlerine dönen Filistinlilerle konuştu. Ailesiyle kuzeye geçen dört çocuk babası İsmail Ebu Matter, bölgenin akrabalarıyla yeniden bir araya geldikleri için dua eden ve sevinçten ağlayan insanlarla dolu olduğunu anlattı. Başka bir Gazzeli, “Eve dönüyorum, evimin yerle bir edildiğini biliyorum, kaybettiğim sevdiklerim için yas tutuyorum. Evlerimizi tuğla tuğla, duvar duvar yeniden inşa edeceğiz ve geçmişteki tüm tatlı anıları yeniden yaşayacağız” derken, bir diğeri “15 ay süren acılardan sonra, bu bir sevinç günü. Evlerimizin yerle bir olmasına, acımıza, kederimize, rağmen, bu bir zafer günü” diye konuştu.

MELONİ, TRUMP’IN GAZZE PLANINI ‘YUMUŞATTI’

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret sırasında, ABD lideri Donald Trump’ın önceki gün söylediği “Filistinlileri Gazze’den tamamen çıkarma” planıyla ilgili konuştu. Trump’ın yemin törenine katılan ve kendisini Washington ile Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak konumlandırmayı uman Meloni, “Trump, Gazze’nin yeniden inşasının açıkça karşı karşıya olduğumuz en büyük zorluklardan biri olduğunu söylemekte haklı” diye konuştu. Trump’ın sözlerinin “kesin bir plana işaret ettiğini düşünmediğini” belirten İtalyan lider, “bunun yerine sürece dahil olması gereken bölgesel aktörlerle müzakereleri kastetmiş olabileceğini” söyledi. Trump cumartesi günü Gazze’nin boşaltılması ve nüfusun komşu Ürdün ile Mısır’a göç etmesi gerektiğini söylemiş; bu fikir Filistin liderleri, Arap Birliği, Ürdün ve Mısır tarafından reddedilmişti.

LÜBNAN’DA ATEŞKES UZATILDI

ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının yaklaşık 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı. Beyaz Saray tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, “ABD tarafından izlenen Lübnan ve İsrail arasındaki uzlaşma 18 Şubat 2025’e kadar yürürlükte kalmaya devam edecek” denildi. Açıklamada ayrıca, Lübnan, İsrail ve ABD hükümetleri arasında 7 Ekim 2023’ten sonra yakalanan Lübnanlı tutukluların iadesi için müzakerelere başlatılacağı da belirtildi.

27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun 60 gün içinde (26 Ocak’a kadar) İsrail’in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu. Anlaşmaya rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusu önceki gün sınır köylerindeki evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açmış; saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetmiş, 134 kişi yaralanmıştı.