Gazze'nin güneyinde ateşkes kararı

Mısırlı iki güvenlik kaynağı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mısır, İsrail ve ABD'nin Refah sınır kapısının yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde güney Gazze'de ateşkesin başlaması konusunda anlaştığını söyledi.

Kaynaklar, ateşkesin birkaç saat süreceğini ancak kesin süre konusunda netlik olmadığını söyledi.

İsrail ordusu ve İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden herhangi bir yorum yapılmadı.

Hamas'ın yetkililerinden de açıklama gelmedi.