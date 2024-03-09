Gazze’ye denizden yardım başlıyor...

Güney Kıbrıs’ın “Amelthia” ismiyle anılan, Larnaka limanından Gazze şeridine deniz yoluyla insani yardım ulaştırılması girişiminin başlamasına ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslara ilişkin haberler Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Amelthia Kıbrıs’ın Değerini Uçurdu – Lefkoşa Amelthia’dan Kazandı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin, tamamen başkalarına bağlı bir girişim olan Ameltiha projesinde ısrarının projeyi gerçek kıldığını ve Rum hükümetine büyük kazanımlar sağladığını yazdı. Bu arada Rumların, İngiltere'nin "isminin" projeye dahil edilmesi karşılığında, Kıbrıs konusunda "karşılık" talep ettiği iddiası da Rum basınında yer aldı.

Gazete, projenin uygulamaya konmasındaki en büyük etkenin, son günlerde ABD’nin takındığı tavır olduğunu da vurgularken Türkiye’nin ise, girişimin sonuçsuz kalması için yoğun diplomatik çaba sarf ettiğini öne sürdü.

Rum hükümetinin, söz konusu projeden diplomatik kazanımlar elde ettiğini de vurgulayan gazete, bunun yanı sıra Gazze’ye yapılacak yardımların satın alınması çerçevesinde ekonomik kazanımlar da olacağını aktardı.

ABD’nin Gazze sahil şeridinde, denizden gelecek yardımın boşaltılmasının sağlanacağı bir platform inşa etmeyi amaçladığını ve platform inşasının İsrail tarafından da onaylandığını belirten gazete, söz konusu platformun inşası tamamlanana kadar ise, bölgede kendi ağına sahip olan ve yardımın taşınmasında büyük kolaylık sağlayacak ABD’li insani yardım kuruluşu “World Central Kitchen’a” ait geminin kullanılacağını belirtti.

-Yardım malzemeleri gemiye yüklendi

Gazete haberinin devamında, Gazze’ye gönderilecek ilk malzemelerin denetiminin ve gemiye yüklenmesinin hali hazırda tamamlandığını da belirtirken, geminin 24 saat içerisinde Gazze’ye doğru yola çıkmasının beklendiğini vurguladı.

Haberde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün söz konusu proje dahilinde olan tüm unsurlara gerçekleştirdikleri ziyaretler ve yaptıkları açıklamalar da geniş şekilde yer aldı.

Gazete ayrıca, AB Komisyonu, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Güney Kıbrıs adına ortak yazılı bir açıklama yapıldığını ve açıklamada, söz konusu girişimin hayata geçmesinde Güney Kıbrıs’ın “öncü faaliyetlerinin belirleyici olduğunun” vurgulandığını da aktardı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Amelthia Yolculuğuna Başlıyor – İlk Gemi Bugün veya Yarın” başlıkları altında verirken, projenin ABD, İngiltere, BAE gibi güçlü ülkelerin desteği, Yunanistan, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerin de katkılarıyla başladığını yazdı.

Haberinde Leyen ve Hristodulidis’in açıklamalarına da geniş yer veren gazete, İngiltere’nin projenin ilk kurucuları olan ülkeler arasında yer almak adına girişimde bulunduğunu iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, İngiltere’nin aslında, projenin öncü ülkeleri arasında yer almadığını ancak Rum hükümeti nezdinde girişimde bulunarak isminin, ortak açıklama yapan ülkeler arasında duyurulmasını talep ettiğini iddia etti.

Rum hükümetinin, İngiltere’nin Gazze’ye yardım konusunda adım atan ilk ülke olduğunu göz önüne aldığını ve bu yüzden isminin ortak açıklamada yer alan ülkeler arasında dahil edildiğini aktaran gazete, İngiltere’nin isminin dahil edilmesi karşılığında ayrıca Kıbrıs sorununa ilişkin bir karşılık talep edildiği iddiasında bulundu.

Habere göre Rum hükümeti, İngiltere’den, “Kıbrıs sorununun çözümüne sebep olacak kadar büyük olmasa da siyasi bir öneme sahip bir karşılık” talep etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Von der Leyen Pazar’dan İtibaren İnsani Koridorun Faaliyetinden Umutlu – Gazze: Başkan Girişimin Hayata Geçmesinden Memnun – ABD Gazze Şeridine Geçici Rıhtım İnşa Edecek”.

Alithia: “Gazze Şeridine Denizden Yardım – ‘Spain’s Open Arms’ Gemisi Yeşil Işığı Bekliyor”.