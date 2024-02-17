Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısında büyük düşüş yaşanıyor

Şubat ayında İsrail güçlerinin yanı sıra aşırı sağcı grupların da engellemeleri sebebiyle Gazze'ye Karem Abu Salem sınır kapsından yardım malzemesi taşıyan tırların sayısında büyük düşüş yaşandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan ve karadan saldırıları 4 ayı aşkın bir süredir aralıksız devam ediyor.

Savaş sebebiyle her türlü kesintinin yaşandığı ve krizin derinleştiği Gazze'ye gönderilen yardım malzemelerinin ehemmiyeti büyük.