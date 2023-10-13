Gazze'ye insani yardım ulaştırılmaya çalışılıyor

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için Mısır ile çalışma yürüttüklerini belirtti.

Iştiyye yayınladığı görüntülü mesajında, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması başta olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için koridorların açılması konusunda Mısır'daki kardeşlerimizle çalışıyoruz." diyen Iştiyye, ayrıca İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin, Gazze, Kudüs ve diğer Filistin topraklarında Filistin halkına karşı işlediği suçlara ivedilikle son vermesi için uluslararası toplumla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Iştiyye, şu an için önceliklerinin Gazze'deki Filistin halkına düzenlenen saldırının durdurulması olduğunu vurguladı.

Filistin Başbakanı, Birleşmiş Milletlerden (BM) saldırıların durdurulması için acilen harekete geçmesini, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile uluslararası kuruluşlardan da Gazze Şeridi'ne yeniden elektrik ve su temininin sağlanmasını istedi.

Abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı, Mısır'a açılıyor.

-Toplu katliam

Iştiyye, "Gazze Şeridi'ndeki tüm sınır kapılarının kapatılması ve yardımların girişinin engellenmesi, Gazze'deki halkımıza yönelik toplu katliamıdır." ifadesini kullandı.

Gazze'ye yapılacak herhangi bir kara saldırısının felaket sonuçlar doğuracağına ve Gazze'deki Filistin halkına karşı katliamlara yol açacağına dikkati çeken Iştiyye, bölgede yıkılan binaların enkazı altında yüzlerce çocuk, kadın ve masumun hayatını kaybettiğine işaret etti.

Iştiyye, "Elektriğin kesilmesi, hastanelerin kabristana dönüştürülmesi anlamına geliyor, kanalizasyonların arıtılmaması nedeniyle sokaklar sağlık açısından felaket durumda." dedi.

Filistin Başbakanı, uluslararası basına da "Filistin halkı hakkında yalan haber ve iddiaları yayınlamaya son vermeleri" çağrısında bulundu.

Filistin halkının, özgürlük, barış içinde bir yaşam ve bağımsız devletlerinde topraklarını ve kutsallarını korumak istediğini vurgulayan Iştiyye, "Topraklarımız ve halkımıza karşı suç işleyen bu işgali sonlandıracak siyasi bir ufuk oluşturulması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da gün içerisinde yaptıkları açıklamalarda Gazze Şeridi'ne acilen insani koridorların açılması ve bölgeye su ve elektrik sağlanması çağrısında bulunmuştu.

-İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.