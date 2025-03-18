Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Suriye'yi de vurdu

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18/03/2025

Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Suriye'yi de vurdu

 Gazze'ye sabah saatlerinden itibaren şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki bazı noktaları da vurduğunu duyurdu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, ordu, Suriye'nin güneyinde Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine bağlı "Han Arnabe" beldesini havadan vurdu.

Bu noktalardaki topçu bataryalarının hedef alındığını ileri süren İsrail ordusu, "Suriye'nin güneyinde bulunan silahların İsrail'e tehdit oluşturduğunu ve buna izin vermeyeceğini" savundu.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasından sonra İsrail, Suriye'ye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlemişti. İsrail ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 1974'te Suriye ile vardığı ateşkes anlaşmasını ihlal ederek silahsızlandırılmış bölgede kara işgalini genişletmeye başlamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki işgalin "süresiz devam edeceğini" savunmuştu.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi bozarak sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenlemeye başlamış, saldırılarda şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 400'den fazla Filistinli yaşamını yitirmişti.

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TAGS: İsrail ordusu, Suriye
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