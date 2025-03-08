G&E Motors Direktörü Güneş Ersen’den Kadınlar Günü Mesajı

G&E Motors Direktörü Güneş Ersen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayınladı.

Ersen, kadınların her sektörde azim ve başarıyla emek verdiğini vurgulayarak, “Bütün emekçi kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” dedi. Kadınların iş hayatındaki önemine dikkat çeken Güneş Ersen, G&E Motors olarak dürüstlük ve doğruluktan ödün vermeden çalıştıklarını belirtti.

“İşimizin başındayız, güçlü kadınların izindeyiz” diyen Ersen, kadınların üretkenliğinin ve azminin her alanda fark yarattığını söyledi. G&E Motors’un başarılı kadın çalışanlarıyla birlikte sektörde emin adımlarla ilerlediğini belirten Ersen, kadınların gücünün ve emeğinin her zaman takdir edilmesi gerektiğini dile getirdi.