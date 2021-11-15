Gebeler de 3. dozu ihmal etmemeli

Yapılan bilimsel çalışmalarla da ortaya konulduğu gibi yeni mutasyonlarla koronavirüs infeksiyonu gebelerde daha ağır seyrediyor, ölümcül olabiliyor. Geçtiğimiz seneye göre hastalıktan 2021 yılında yüzde 50 oranında daha fazla hamile hayatını kaybetti. Özellikle hamileliğin son aylarında hastalık daha ağır seyredip, anne ve doğacak bebeği olumsuz etkileyebiliyor.

Hamilelikte bağışıklığın baskılanması,son aylarda akciğer kapasitesinin azalması gibi nedenlerle hastalık ölümcül olabiliyor. Hayatını kaybeden hamilelerin yüzde 99’u ise aşısız veya aşıları tamamlanmamış gebeler.

Yapılan çalışmalarda gebelerde aşının ciddi bir yan etkisinin olmadığının ortaya konulduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Prof. Dr. Faruk Buyru, konuyla ilgili şunları söyledi, “Yüzbinlerce gebeyi kapsayan çalışmalarda, gebelik döneminde yapılan koronavirüs aşılarının anne ve bebek sağlığı açısından hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı, koruyuculuğunun epeyce yüksek oranda olduğu ortaya çıktı. Aşılı olanlarda hastalık ortaya çıktığı taktirde de oldukça hafif geçtiği ve ölümcül seyretmediği kanıtlanmış durumda. Bütün bunlara rağmen birtakım önyargılarla, yanlış bilgilerle gebeler aşı yaptırmaktan kaçınabiliyorlar.”

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelik döneminde geçirilen koronavirüsün hem anne , hem de bebek açısında ciddi sonuçlar doğurabildiğini ifade ediyor. Buyru şunları söylüyor:

“Gebeler aşı yaptırmaktan kaçındıkları takdirde hastalık daha ağır, daha ölümcül seyrediyor. Anne ve bebek ölümlerine yol açabiliyor. Annede tansiyon yüksekliğine ve erken doğuma da neden olabiliyor. Bebekte gelişme geriliği ortaya çıkabiliyor. Hastalıktan dolayı anneyi erken doğuma almak zorunda kalabiliyoruz. Dolayısı ile bu durumdan doğacak bebek de olumsuz etkileniyor. Bütün bu olumsuz etkiler nedeni ile , gebeliğin her döneminde aşı yaptırılmasını ve hastalıktan korunmak için diğer önlemleri ısrarla öneriyoruz.”

Prof. Dr. Buyru, Sağlık Bakanlığı’nın, aşıyı önerdiğine dair açıklamalarının, hamilelerde aşılamayı artıracağını vurguluyor ve ekliyor: “Bir takım kişiler, bunlar herkesin bildiği bir takım kesimler. Sesleri çok çıkacak şekilde aşının hamilelerde olumsuz etki yapabileceğini, düşüğe, olumsuz sonuçlara yol açabileceğini dile getiriyorlar. Bu kişiler popüler olmak için, belki biraz da bilgisizlikten sürekli yanlış bilgilerle hamileleri etkiliyorlar. Kadın doğum hekimlerinin çoğu aşı yapılmasını öneriyor, ama bir kısm aşıyı hamilenin kendi inisiyatifine bırakmak durumunda kalıyor. Bu nedenle sağlık bakanlığının söylemi oldukça önemli. Çünkü Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bu güvence ile tüm hekimler aşıyı hamilelere önerecektir. Gebelere çok daha kolaylıkla ‘aşı yaptırın , bunun olumsuz etkisi yok ,hem kendinizi ,hem bebeğinizi hem de çevrenizi korumak için aşı yaptırmalısınız’ şeklinde bir vurgulama içine girebilirler.”

Prof. Dr. Faruk Buyru, iki doz Sinovac aşısı yaptırmış ve üçüncü doz zamanı gelmiş hamilelere de şu uyarıda bulunuyor: “Biliyoruz ki Sinovac aşısının etkisi 6 aydan sonra azalmaya başlıyor, antikor düzeyi düşüyor ve bu da koruyuculuğu düşürüyor. Bu nedenle üçüncü dozun yapılması çok önemli. Hiç aşı yaptırmamış kişiler, hamileliğin her döneminde aşı yaptırabilirsiniz. İki doz Sinovac aşısını yaptıranların, üçüncü dozu yeni mutasyonlara etkili Biontech aşısıyla yaptırmalarını öneriyoruz.”

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15/11/2021 11:39