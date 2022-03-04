Gebelikte ağır eşya kaldırmak neden zararlıdır?

Ağır eşya taşımak, anne adaylarının en merak ettiği, en çok korktuğu ve çevreden aldığı uyarılarla korkutulduğu bir sorundur. Anne adaylarının çok ağır eşya taşımaları, hatta eşya taşımaları dahi istenmez ama bu durum kesinlikle aşağıdaki çıkarımı yapmayı sağlayamaz.

“AĞIR KALDIRDI, DÜŞÜK YAPTI” GİBİ SONUÇLAR DOĞURMAZ

Ağır kaldırmak dengenin bozulmasına sebebiyet verebilir. Böylece sizin birden dengenizi bozup düşmenize sebep olup kas iskelet sisteminizi yorar ve hasara yol açabilir. Ancak ifade ettiğimiz gibi ağır kaldırmak düşüğe veya erken doğuma sebep değildir. Bunun yanı sıra raftan veya herhangi bir yerden eşya almak için uzanmakta bebeğe zarar veremez. Bu yaptığınız hareketler sizin iskelet ve kas sisteminizi yorar ve harap eder. Bunun için daha dikkatli hareket edilmelidir. Bu öğretilerim ağır eşya taşıyabilirsiniz anlamına da gelmemektedir. Tüm hamilelik boyunca bütün yaptığımız işleri daha dikkat ederek yaparsak hiçbir sorunla karşılaşmamış olursunuz. Bu bebeğin ve sizin sağlığınız açısından çok iyi olacaktır. Bir sorunla karşılaştığınızda mutlaka doktorunuza haber vermelisiniz. Ve unutmayın ki hamilelik sizin için bir dönüm noktası bunun için kendinize ve bebeğinize zarar verecek davranışlardan kaçının.

BOL BOL DİNLENİN

Toparlayacak olursak anne adaylarının en çok korktuğu durumlardan olan ağır taşımak, hamilelik döneminde çoğunlukla kaçındıkları bir durumdur. Ağır eşya kaldırmanız bebeğinize zararı olabilir. Aslında bu bünyeden bünyeye değişiklik gösterir. Gebelikte anne adaylarının kendilerini yorması çok istenen bir durum değildir. Anne adayları gebelik döneminde çok fazla ağır hareketlerden ve ağır eşya kaldırmaktan tabi ki kaçınmaları gerekir. Çünkü bu durum anne adaylarını zorlar ve gebeliklerini oldukça riske atar. Ağır eşya kaldırmak anne adayının kas ve iskelet sistemini de etkilemektedir. Bunun için anne adaylarının bu gibi durumlardan kaçınmaları gerekir. Hamilelik döneminde anne adaylarının bol bol dinlenmesi ve kendisini yormaması gerekir. Özellikle riskli gebelik sahibi olan anne adayların böyle şeylerden daha çok kaçınmaları gerekir.

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04/03/2022 09:14