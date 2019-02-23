Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda hamilelik döneminde nasıl beslenilmesi gerektiğini yazdı:

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Hamilelik dönemi anne ve bebek sağlığı için çok önem verilen bir dönemdir. Hem anne sağlığı hem de bebek gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimi bu dönemde oluşmakta ve gelişmektedir. Bu dönemde bebek sağlığını etkileyen bir çok etmen vardır: kadının gebelik sayısı, son gebelik arasında süre, annenin yaş aralığı (16-35 yaş rası uygun dönem) kronik hastalıklar, ilaç kullanımı ve en önemlisi beslenmedir. Anne bu dönemde beslenmesine çok dikkat etmelidir yani yeterli ve dengeli beslenmelidir. Her besinden yeterli ölçüde tüketmelidir. Yeterli olan ağırlık kazanımına dikkat etmeli ne çok fazla kilo almalı ne de yetersiz kilo almamalıdır.

Enerji

İlk 3 aydan sonra, sağlıklı bir bebeğin gelişimi için günlük 300 kalori civarında fazladan enerji alınmalıdır. Gebelik öncesi ağırlığınızı sürdürmek için günlük 2000-2200 kalori ihtiyacınız varken gebelikte 300 kalorilik ekle birlikte şu anda almanız gereken günlük enerji miktarı yaklaşık 2300- 2500 kaloridir.enerjinin en büyük kaynağı çabuk ve verimli bir şekilde enerjiye dönüşebildikleri için karbonhidratlardır. Ekmek, makarna, bulgur ve meyveler karbonhidrattan zengin kaynaklardır. Kalori sağlayan ancak besin değeri düşük besinleri tüketmekten kaçının.

Protein

Proteinler vücudun yapıtaşı oldukları gibi, bebeğin büyüme ve gelişmesinin sağlanması için de gereklidirler. Gebe kadınlar için günlük alınması önerilen protein miktarı 60 – 70 gramdır. Eğer siz günde 3-4 porsiyon protein içeren süt, yoğurt, peynir ve de 120-150 gram kırmızı et, tavuk veya balık tüketiyorsanız, bu ihtiyacınızı karşılıyorsunuz demektir. Bebeğinizin beyin gelişimi için haftada iki kez mutlaka balık tüketin.

Demir

Gebelikte beslenme programı içinde demirden zengin besinlerin kırmızı et, kümes hayvanları, kuru baklagiller, kuru meyveler, pekmez, tam tahıl ve zenginleştirilmiş tahıl ürünleri gibi besinler yer alması önemlidir.Ancak demir alımı kadar emiliminiş sağlamak da oldukça önemlidir. Bu nedenle demir içeren besinlerin yanında C vitamini içeren besinleri almak demir emilimini artıracaktır. Demir için kuru üzüm ,kuru erik ,kuru kayısı yenebilir veya portakal suyu içine pekmez de karıştırılabilir, pekmez ile kivi de iyi bir demir takviyesidir. Yemeklerle birlikte salatanın tüketilmeside yine demir emilimi için önemlidir. Ayrıca demir emilimini engellediği için yemeklerle birlikte çay- kahve içilmemelidir.

Kalsiyum

Gebe kadınların günlük kalsiyum ihtiyacı 1300 mg kadardır. Süt, yoğurt, peynir, pekmez, fındık, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler zengin kalsiyum kaynaklarıdır. Bir bardak süt size 240 mg kalsiyum sağlar.

Çinko

Bebeğinizin hücre büyümesinde, beyin gelişiminde ve vücut proteinlerinin yapımında çinkonun önemli bir rolü vardır. Çinko gereksinimi et, deniz ürünleri, süt ve türevleri, yumurta ve yağlı tohumların tüketilmesi ile sağlanabilir. Fazla miktarda alınan demir çinkonun emilimini engelleyebildiğinden, uzmanınızın önerdiği dozda demir takviyesi kullanmanız gerekir.

Folik Asit

Folik asit yetersizliğinde düşük doğum ağırlığı, beyin gelişimi yetersizliği veya nöral tüp defekti gibi problemlerle bebekler doğabilir.Folik asitin kaynakları; koyu yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, et, süt, yoğurt ve türevleri,yumurta ve tahıllar olarak sıralanabilir.. Folik asitin diyetle yetersiz alımından çok, yanlış pişirme yöntemleri ile kaybı olmaktadır. Bu nedenle folik asit kaynağı olan besinlerin tüketiminde pişirme yöntemlerine dikkat edilmelidir.

B12 Vitamini

Gebelik sırasında DNA sentezinin yapılabilmesi için B 12 vitaminine ihtiyaç vardır. Bu vitamin süt, yoğurt, yumurta, peynir ve et gibi hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Besinlere uygulanan hatalı hazırlama ve pişirme yöntemleri, B12 vitamininin vücutta kullanılmasını engellemektedir.

A Vitamini

A vitamini, hem bebeğinizin hem de sizin hücre sağlığınıza çok önemli katkılarda bulunur.

A vitamininden zengin gıdalar süt, balık, yumurta,yogurt, ıspanak, havuç, domates ve koyu yeşil yapraklı sebzelerdir.

D Vitamini

Anne adayının dengeli beslenmesinin yanında, güneş ışığından da yararlanması büyük önem taşır. Kemiklerdeki kalsiyumun etkinliği için D vitamini gerekmektedir.

C Vitamini

C vitamini, bitkisel kaynaklı besinlerde bulunan demirin vücut tarafından emilimine yardımcı olur. Gebelikte demir ihtiyacınız yaklaşık iki katına çıktığı için C vitamini alımı sağlanmalıdır.C vitamini en çok kuşburnu, yeşil ve kırmızı biber, turunçgiller, brokoli, kivi ve patateste bulunan bir vitamindir.

Su

Sıvı alımı hamilelik döneminde ihmal edilmemesi gerekli bir konudur. Vücudun taşıma sisteminin bir parçasıdır ve besin öğelerinin hücrelerine taşınımını sağlar. Bazı atıkların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.sizin ve bebeğinizin artan kan hacmi için günlük 8- 10 bardak su içmeye özen gösterin.

Gebelik süresince bunlara dikkat;