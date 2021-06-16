Gebelikte varis oluşumu engellenebilir mi?

Anne adaylarının gebelikte tanıştığı sorunlardan biri de varislerdir. Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Sinem Yiğit Uğur, gebelik döneminde sıkça görülen varis sorununu ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Gebelik süreci varis oluşturması oldukça kolaylaştırır. Anne karnındaki bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için kan hacmi artar. Artan fazla kan bacaklardaki damarları genişletir ve sonucunda varislerin oluşmasına sebep olur.

Gebelik sürecinde oluşan varisler genellikle rahimde gelişen bebeğin kasık bölgesindeki toplardamarlara yaptığı basınç sonucu oluşur. Toplardamarlarda oluşan basınç, toplardamar duvarlarının elastikiyetini bozar ve kanın ileri doğru hareketini engeller. Sonucunda ise damar şişliği ve varis oluşur.

Tedavisi nasıl olmalıdır?

Gebelik dönemi varisleri için tercih edilen tedavi yöntemi varis çorabı giyilmesidir. Tercih edilecek varis çorapları sayesinde bacak bölgesinde ödem ve ağrı şikayetleri azalarak kan akışı desteklenecektir. Gebelik sürecinde çok ileri durumda olmayan varis şikayetleri için varis çorabı haricinde tedavi yöntemi tavsiye edilmez.

Nasıl engellenir?

Gebelik süreci varis oluşumuna elverişli bir süreç olsa bile varis şikayetlerini azaltmak mümkündür. Tavsiyeleri gebelik sürecinde ve sonrasında alışkanlık haline getirerek uygulamak sizi varis ağrısı ve şişliğinden uzak tutacaktır. Genellikle tavsiye ettiğimiz öneriler ise;

• Düzenli yürüyüş yapılması,

• Uzun süre hareketsiz kalınmaması,

• Bacak bacak üstüne atarak oturmaktan kaçınma,

• Uzun süre oturulduğunda bacakları hareketlendirmek için basit esneme hareketlerinin yapılması,

• Dinlenme sırasında bacakları yükseğe kaldırma,

• Bol sıvı tüketimi ve tuzlu gıdalardan uzak durma,

• Yüksek topuklu ayakkabı tercih edilmemesi,

• Aşırı sıcak su ile banyo yapmamak,

• Çok dar ve bacakları sıkan kıyafetler giyilmemesi.

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16/06/2021 17:41