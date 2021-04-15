Gebelikte varis tedavisi nasıl yapılır?

Gebelik döneminde bebeğin karın içinde büyüyerek karnın içindeki toplardamarlara bası etkisi yaratması ve anne adayının hormonal durumu nedeniyle kan akışının azalması nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Hamilelik döneminde kan miktarı arttığı için damarlara daha fazla yük biner. Ayrıca progesteron seviyesi de yükselir ve kan damarı duvarlarını gevşetir. Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur, gebelik varisi ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Birçok kadında hamilelik sırasında ilk kez varis gelişebilir ya da varis sorunu varsa ilerleyebilir. Eğer ailenin diğer üyelerinde varis sorunu varsa, varisli damarlara yakalanma olasılığı daha yüksek olabilir. Eğer ilk kez hamilelik sırasında ortaya çıktıysa varisli damalar kendiliğinden düzelebilir. Gebelik döneminden önce varisi olan kadınların ise hamile kalmadan önce varis tedavilerini yaptırmaları çok büyük fayda sağlar.

Bacaklarda ağırlaşma, özellikle dinlenme döneminde ortaya çıkan kramplar, varisli toplardamar çevresinde kaşıntı ya da yanma hissi varislerin yarattığı sıkıntılar arasında yer alıyor.

Gebelik varisinde dikkat edilmesi gerekenler

Gebelik döneminde varis şikayetlerinin artmaması için anne adaylarının kilolarını kontrol etmelerini, yürümelerini, uzman kontrolünde egzersiz yapmalarını ve mutlaka varis çorabı giymeleri gerekir.

Gebelik döneminde varis tedavilerinde bebeğe olumsuz etkisi olmaması için damar içi yani endovasküler yöntemler, skleroterapi gibi ameliyatsız yöntemler uygulanmamaktadır.

Gebelik döneminde varis tedavisi için hastaların düzenli ve kontrollü hareket etmesi, bacaklara soğuk uygulama yapması, özellikle bacak kaslarını çalıştıran egzersizler yapması ve düzenli olarak varis çorabı giymesi tavsiye edilir.

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15/04/2021 17:34