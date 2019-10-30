Gece bulanık görmenin sebepleri

Göz hastalıkları uzmanları hipermetropi ile ilgili uyardı. En belirgin özellliği gece bulanık görmek olan hipermetropinin tedavileri mümkün. Hipermetropi belirtilerini önemseyin. Eğer sizde de gözlerde kızarma, gözlerde kayma, odaklanma zorluğu, şiddetli göz ve baş ağrısı, gece bulanık görme, gözde yorgunluk, gözlerde gerginlik hissi ve göz kapağı kenarlarında kızarma gibi bulgular varsa hipermetropi olma olasılığınız olabilir. Uzmanlardan aldığımız bilgilerle hipermetropi nedir ve tedavileri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Göz en hassas organlarımızdan olduğu için gözümüzle ilgili sorunlar bizleri oldukça endişelendirir ve telaşlandırır. Hipermetropi ile presbiyopi genel de karıştırılsa da bulguları birbirlerinden farklıdır. Geceleri bulanık görmek hipermetropinin en belirgin bulgusudur. Sizler için uzmanlardan aldığımız bilgilerle bu haberimizde hipermetropinin bulgularını ve tedavi yöntemlerini araştırdık.

Hipermetropi nedir?

Kornea ve mercekte kırılan ışıkların görme merkezinin arkasında odaklanması sonucu oluşan bir sorundur. Hipermetropi hastaları başka göz hastalıkları yoksa hem yakını hem uzağı iyi derecede görebilirler. Hipermetropi hastalarının sorunu bireyin göz içindeki mercek sisteminin normal bireylere göre daha fazla çalışmasıdır.

Hipermetropi büyük ölçekte çocukluk çağında başlayan bir görme kusurudur ve bu hastaların göz yuvarlakları diğer bireylere göre daha küçüktür veya yeterince gelilşmemiştir.Hipermetropinin en belirgin belirtileri şöyledir:

· Gözde kayma

· Göz kapağı kenarında kızarıklık

· Şiddetli göz ve baş ağrısı

· Gözlerde gerginlik hissi

· Odaklanma zorluğu

· Gözde yorgunluk, kızarıklık

· Göz tembelliği

· Gece bulanık görmek

Bu bulgulardan en az birtenesini yaşıyorsanız çok süre geçmeden bir uzmana danışmanız ve tedavi olmanız önerilir.

Presbiyopi ise göz merceğinin zaman içinde sertleşmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Merceğin esnekliğini kaybetmesi sonucu, yakına odaklanmak güçleşir. 40 yaş sonrasında ortaya çıkar ve 60 yaşından sonra stabil bir hale geldiği gözlenir.

30/10/2019 18:04