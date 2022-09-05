Gece çok fazla terliyorsanız dikkat!

Yaşam süremizi uzatmak için vücudumuzun gösterdiği değişimlere dikkat etmemiz çok büyük önem taşıyor. Özellik kanser hastalıkları önceden birçok belirti vererek vücudumuzu uyarıyor. Ancak bu belirtiler çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılıyor. Kan kanserinin belirtileri hakkında bilinçli olmak hayat kurtarıyor.

Lösemi kan kanseri olarak biliniyor. En yaygın görülen kanser türleri arasında olan lösemi kemik iliğinde bulunan kök hücrelerin çeşitli sebeplerden dolayı gelişiminin duraklaması ve kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu oluşuyor. Erken müdahale edilmemesi löseminin diğer organlara yayılmasına neden oluyor. Toplumdaki birçok insan lösemi belirtilerini diğer hastalıkların belirtileriyle karıştırıyor. Yakın tarihte yapılan bir anketin sonuçlarına göre, İngilizlerin yarısından fazlası her yıl yaklaşık 16.000 kişinin ölümüne neden olan kan kanserinin belirtilerini bilmiyor. Sağlık görevlileri, binlerce insanın işaretleri görmezden geldiğini bu nedenle çok önemli olan erken teşhisi kaçırdığını belirtiyor.

BELİRTİLER HAKKINDA BİLİNÇLENME SAĞLANMALI

Sağlık görevlileri ayrıca insanların nefes darlığı, ateş ve yorgunluk gibi bazı kan kanseri semptomlarını Covid-19 ile karıştırabileceğinden korkuyor. İngiltere Kan Kanseri'nden Kate Keightley, "semptomlar hakkında kamuoyunda bu kadar düşük farkındalık görmeye devam etmenin son derece endişe verici" olduğunu söyledi. Ne yazık ki, gece terlemeleri ve açıklanamayan yorgunluk, kilo kaybı ve morarma gibi semptomlar bazen göz ardı edilebilir veya yıkıcı sonuçlarla karşılaşılabilir.

ACİLEN DOKTORA GÖRÜNÜN

Kate,"Şu anda, çok fazla kişiye geç teşhis konulduğunu biliyoruz, bu da genellikle hayatta kalma şansını azaltıor, bu nedenle insanların semptomlarını mümkün olan en kısa sürede kontrol ettirmesi çok önemlidir. Açıklanamayan ve kalıcı semptomlarınız varsa, acilen doktorunuzdan randevu almalısınız."dedi.

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ele gelen büyük lenf nodu (Özellikle koltuk altı veya boyunda)

Nedeni bilinmeyen ateş

Gece terlemesi

Sık tekrarlayan enfeksiyonlar

Devam eden halsizlik, yorgunluk

Ciltte kendiliğinden veya kolaylıkla meydana gelen kanama ve

Açıklanamayan ateş

Vücutta özellikle kemiklerde ve eklem yerlerinde ağrı

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05/09/2022 22:30