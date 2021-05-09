17 Mayıs’ta değil 27 Mayıs’ta açılacak

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan düzeltme yazısı “Gece kulüpleri açılmıyor” olarak algılandı. Haber Kıbrıs’a konuşan Sağlık Bakanlığı’nda görevli üst düzey bir görevli kararın yanlış algılandığına dikkat çekerek “Gece Kulüpleri 27 Mayıs’ta açılacak” dedi.

Bugün yayımlanan Düzeltme yazısında “8 Mayıs 2021 Resmi Gazete Sayı 103 EK III Tebliğ ve İlanlarda sayfa 834'de sehven yayımlanan 17.05.2021 tarihinden itibaren gece kulüpleri ve internet kafeler açılabilecektir cümlesi sadece internet kafeler açılabilecektir olarak düzeltilir” ifadelerine yer verildi.

Bu yazı “Gece Kulüpleri açılmıyor” olarak yorumlandı. Haber Kıbrıs’a konuşan kaynak bu yanlış algıyı düzelterek gece kulüplerinin 27 Mayıs’ta açılacağını vurguladı.

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09/05/2021 18:22