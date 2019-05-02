Gece mesaisine kalan kadınlar düşük yapıyor

Haftada en az iki kez gece mesaisi yapan kadınlarda düşük yapma riski artıyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gece mesaisi yapan kadınların neden düşük yaptığı konusunda şu bilgileri verdi:

"Gece mesaileri kadınlarda, gündüz-gece algısının değişmesine ve günlük ritmin bozulmasına neden olarak melatonin salgısını azaltıyor. Oysa 'melatonin' sağlıklı devam eden bir gebelik için çok önemli bir hormon. Aynı zamanda plesanta fonksiyonlarının devamında da önemli rol sahibi.

GECE MESAİYE KALAN KADINLARDAN 740'I DÜŞÜK YAPTI

Kopenhag'daki Frederiksbeg Hastanesi'nin Meslek ve Çevre Sağlığı Departmanı'nda yapılan araştırmada, gebeliği sırasında gece mesaisi yapan gebe kadınlar gözlem altına alınmıştır. 22 bin 744 kadının gebelik sonuçları Danimarka Tıbbi Doğum kayıtlarından takip edilmiş ve hangi gebeliğin doğum hangi gebeliğin düşükle sonuçlandığının bilgisi elde edilmiştir.

Çalışmadaki 10 bin 47 kadın arasında, 3 ila 21. haftalar arasında gece vardiyası çalışması olanların 740'ı düşük yapmışlardır. Gece vardiyası olmayan 12 bin 697 kadından düşük yapanların sayısı bin 149 dur.

Gebeliğin 8-22. haftaları arasında haftada 2 veya üstü gece vardiyasına kalan gebelerde düşük yapma riskinde yüzde 32'lik bir artış sözkonusudur.

Araştırmacılar aynı zamanda bir ay boyunca 26 kez gece çalışmış gebelerin düşük yapma olasılığının 2 misli arttığını da vurgulamıştır.