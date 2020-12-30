Gece sokağa çıkma yasağı getirildi

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulamaya konan gece sokağa çıkma yasağı yarından itibaren 22.00’den 05.59’a kadar olacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı gece sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

​31/12/2020 tarihinden 04/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) gece saat 22.00’dan itibaren sabah 05:00’a kadar geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulamadan sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutulacaktır.

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30/12/2020 15:49