Gece vardiyasında çalışmanın beyine zararı ortaya çıktı

York Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı kapsamlı bir araştırma, geç saatlerde çalışmanın, özellikle ileri yaştaki bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu.

Daha önceki çalışmalar, düzenli çalışma saatlerinin dışında yapılan işlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini göstermişti. Bu yeni araştırmada ise, 47.811 yetişkinin istihdam verileri, çalışma programları ve bilişsel yetenekleri detaylı bir şekilde incelendi.

Çalışmaya katılanların beşte biri, kariyerleri boyunca farklı vardiyalı çalışma deneyimleri yaşadığını belirtti. Özellikle gece vardiyasında çalışanların, sadece gündüz çalışanlara kıyasla bilişsel yeteneklerinde yüzde 79 oranında daha fazla bozulma olduğu tespit edildi. Bu durum, uzun süre gece vardiyasında çalışanlarda ise yüzde 53 oranında daha belirgin bir şekilde görüldü. Bilim insanları, bu olumsuz etkilerin altında yatan temel nedenin, vücut saatinin doğal ritminin bozulması olduğunu düşünüyor.

Yapılan araştırmada, "Bulgular vardiyalı çalışmaya maruz kalma ile bilişsel işlev bozukluğu arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yıkıcı sirkadiyen uyaranların bilişsel bozukluğa katkıda bulunan nörodejenerasyonda rol oynayabileceğini düşünüyoruz." sözlerine yer verildi.

Oxford Üniversitesi'nde sirkadiyen sinir bilimi profesörü Russell Foster da, Bu tür bulgular, uyku ve vücut saati bozulmasının, duygusal ve bilişsel tepkilerin bozulması da dahil olmak üzere daha kötü sağlık sonuçlarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koyan hem laboratuvar temelli hem de saha çalışmaları (örneğin uzun mesafe havayolu pilotları üzerinde) ile uyumludur." diye ekledi