Gece yediğinizde fayda sağlayacak besinler

Akşamları belirli bir saatten sonra bir şeyler yemek, vücudunuza zararlı olabilir ve kilo almanızı sağlar. Ancak paylaştığımız bu besinleri gece tüketirseniz, vücudunuzu hem temizleyecek hem de kilo verdirecek. Buradaki besinleri tüketirken bir uzmana sormayı unutmayın. Ayrıca miktarına ve alerjiniz olup olmadığına dikkat etmenizde fayda var.

İşte o besinler...

Domates: Domatesin besin değeri oldukça yüksektir ve içerisinde bol miktarda antioksidanlar bulunur. Sağlıklı bir akşam yemeği için domates ile protein tüketmek, sizin için mükemmel olacaktır. Aynı zamanda domatesi gece tüketmek, kilo vermenize yardımcı olur ve iltihaplanma ve sıvı tutulması ile mücadele eder.

Enginar: Karaciğer dostu enginar akşam yemeği ve gece atıştırmalığınız için mükemmel bir seçenek olacaktır. Karaciğerinize detoks etkisi sağlayarak, gece tükettiğinizde de bu etki devam eder.

Karpuz: Karpuzun içi lif ve su doludur. Yatmadan önce karpuz yemek dümdüz bir karna sahip olmasının yanında, vücudunuzda fazla miktarda bulunan sıvıların giderilmesi için gerekli olan bir mineraldir.

Kuşkonmaz: Kuşkonmaz, A, B kompleksi, C ve E vitaminleri içerir, aynı zamanda çinko ve potasyum gibi mineraller ile doludur. Kuşkonmazı geceleri istediğiniz kadar tüketebilirsiniz.

Zeytinyağı: Gerçek sızma zeytinyağında bulunan oleik asit gibi yağ asitleri özellikle karın bölgesinde bulunan daha dayanıklı ve parçalanması zor olan yağların parçalanmasına yardımcı olur. Gece yatmadan önce içeceğiniz bir kaşık zeytinyağı ile karın yağlarının erimesini sağlayabilirsiniz.