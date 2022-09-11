Geceleri vatandaşların kabusu

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11/09/2022

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Geceleri vatandaşların kabusu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri, trafikte abart egzoz kullanan sürücülere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Polis, patlak egzozla araç kullanan sürücülere 1482 TL 75 kuruş, araçlarında susturucu bulundurmayan sürücülere ise 988 TL 50 kuruş cezai işlem uyguluyor.

Çıkardıkları gürültüyle herkesi rahatsız eden abart egzozlu araçlar, özellikle geceleri vatandaşların kabusu…

Vatandaşları çileden çıkarıyor

Modifiye araç tutkunları tarafından yaptırılan abart egzoz sesleri, birçok vatandaşın tepkisine neden oluyor, vatandaşları çileden çıkarıyor.

Hatta bazı araçlardan egzoz patlatma olarak tabir edilen ve daha rahatsız edici çıkan ses, tahammül sınırlarını oldukça zorluyor.

11/09/2022 22:51
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TAGS: Geceleri vatandaşların kabusu
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