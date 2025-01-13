Geçen hafta 7 yangın, 22 özel servis olayı meydana geldi

İtfaiye Müdürlüğü, KKTC’de geçen hafta toplam 7 yangın, 22 özel servis olayı meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, toplam 370 bin TL zararın oluştuğu yangınlar, elektrik kaynaklı kısa devre ve çalışır durumdaki elektrikli sobanın yatak çarşaflarına temas edip tutuşturması sonucu çıktı. Bir yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Özel servis olayları ise, yangına karşı tedbir alma, ağaç üzerinde ve aracın motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, rögar içerisine düşen köpeğin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak sıralandı.

Yangınların 3’ü Lefkoşa’da, diğerleri Gazimağusa, Girne, İskele ve Gemikonağı’nda çıkarken, özel servis olaylarının 15’i Lefkoşa’da, 3’ü Girne’de, diğerleri ise Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Yeşilköy’de meydana geldi.