Geçen hafta 78 trafik kazası meydana geldi

Geçen hafta meydana gelen 78 trafik kazası sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Sürat kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında yine ilk sırada yer aldı. Trafik kontrollerinde ise 217 araç trafikten men edildi, 7 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 7-13 Ekim tarihleri arasındaki toplam 78 trafik kazasının biri ölümle, 18’i yaralanmayla, 59’u hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 24 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebeplerinin 22’si süratli araç kullanmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 14’ü yakın takip, 13’ü kavşakta durmamak, 10’u diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 3 milyon 221 bin 245 TL olan kazaların, 23’ü Girne’de, 22’si Lefkoşa’da, 22’si Gazimağusa’da, 7’si Güzelyurt’ta, 4’ü İskele’de meydana geldi.

-15 bin 740 sürücü kontrol edildi, 3038’i rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 15 bin 740 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 3038 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 217 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şu şekilde:

“Sürat (1061), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (476), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (321), trafik levha ve işaretlerine uymamak (242), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (148), muayenesiz araç kullanmak (100), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (68), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (66), dikkatsiz sürüş (65), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (64), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (37), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (32), tehlikeli sürüş (27), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (25), trafik ışıklarına uymamak (23), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (22), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak (10), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (5), diğer suçlar (394).”