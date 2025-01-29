Geçen hafta rapor edilen kaza ve trafik suçlarının birinci sebebi “sürat” oldu

KKTC'de geçen hafta 53 trafik kazası meydana geldi, 16 kişi yaralandı. Trafik kazalarının da suçların da birinci sebebi olarak “sürat” kayıtlara geçti.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 20-26 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülkede 53 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların; 14’ü yaralanmayla ve 39’u hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 16 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (15) , dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (12), yakın takip (9) ve diğer etkenler (6) olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 2milyon 451 bin33 TL olarak hesaplanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle; “Gazimağusa 18, Girne 17, Lefkoşa 12, İskele 3 ve Güzelyurt 3.”

- Trafik suçlarında da “sürat” ilk sıraya yerleşti

Öte yandan, polisin bu haftaki trafik denetimlerinde 16 bin 391 araç sürücüsü kontrol edilirken, 3 bin 209 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerin yasal işlem yapıldı. Ayrıca, 323 araç trafikten men edildi, 12 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat (1296), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (361), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (222), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (195), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (193), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (155), Muayenesiz Araç Kullanmak (116), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (90), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (58), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (45), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (48), Dikkatsiz Sürüş (43), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (28), Tehlikeli Sürüş (24), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (22), Trafik Işıklarına Uymamak (11), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (10), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (1) ve 486 diğer trafik suçları.”