Gecenin galibi DAÜ ve Şahlan

Hentbol KTSYD turnuvası kadınlar mücadelesi ile başladı. Oynanan maçların ardından DAÜ ve Şahlan adını yarı finale yazdırdı.

Açılışı DAÜ yaptı

Gecenin ilk karşılaşmasında DAÜ ile Levent takımları karşı karşıya geldi. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan’nın başlama vuruşu ile başlayan turnuvada DAÜ rakibi Levent’i 35-32 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Şahlan farklı kazandı

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Ozanköy ile Şahlan takımları mücadele etti. İlk devresini rakibi Ozanköy karşısında 13-7 önde kapatan Şahlan iyi oyununu ikinci yarıda da devam ettirerek sahadan 35-15 galip ayrıldı.

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08/02/2022 09:08