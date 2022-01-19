Gecenin galibi Levent oldu: 31-22
Hentbol’da Derviş Mişon turnuvasında erkeklerde dün akşam tek karşılaşma oynandı
19/01/2022
Hentbol’da Derviş Mişon turnuvasında erkeklerde dün akşam tek karşılaşma oynandı
Pazartesi günü kadınlar mücadelesi ile başlayan Derviş Mişon turnuvasında erkeklerde dün akşam tek karşılaşma oynandı. Levent ile MGA takımları arasında oynanan karşılaşmayı Levent takımı kazandı. İlk devresini rakibi MGA önünde 14-12 önde kapatan Levent, maçın ikinci yarısında iyi oyunu sonrasında sahadan 31-22 galip ayrıldı.