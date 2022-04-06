Gecenin galipleri, Levent ve GG

Hentbol büyük erkeklerde dün akşam oynanan iki karşılaşmada Levent ve GG geceyi galibiyetle kapattı

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06/04/2022

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Gecenin galipleri, Levent ve GG

Atatürk Spor Salonun da oynanan iki karşılaşmada Levnet Alayköy’ü, GG ise ezeli rakibi UKÜ’yü mağlup ederek haftayı galibiyetle noktalamış oldu. Gecenin ilk karşılaşmasında Levent ile Alayköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi Alayköy karşısında 22 – 13 önde kapatan Levent karşılaşmayı da 42 – 28 kazanarak haftayı galibiyetle noktalamış oldu.

Levent takımında Doğuş kaydettiği 21 golle geceye damga vuran isim oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise GG ile UKÜ karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi UKÜ karşısında 21 – 17 önde kapatan GG, maçı da 37 – 33 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. GG takımında Arda maçı 7 golle tamamlarken, UKÜ’de Muhammed 9 golle takımına en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu.

06/04/2022 09:52
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TAGS: Hentbol, spor
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