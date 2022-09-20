Gecenin galipleri Leventspor ve Alsancak

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20/09/2022

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Gecenin galipleri Leventspor ve Alsancak

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadınlar Ligi’nde dün akşam 2 karşılaşma oynandı. Karşılaşmalar sonunda Leventspor UKÜ’yü, Alsancak da Koopspor’u mağlup etti.
Levent Koleji Spor Salonu’nda oynanan maçta Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi ile Leventspor karşılaştı. İlk periyot sonunda 18 sayılık farkı yakalayan Leventspor, bu üstünlüğünü maç sonuna kadar taşıyarak mücadeleden 103-49 galip ayrıldı.
Gecenin diğer maçında Alsancak ile Koopspor, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Zaman zaman çekişmenin yaşandığı maçta ilk yarıda elde ettiği farkı koruyan ve son bölümde arttıran Alsancak 91-60’lık skor ile kazandı.

                                      PUAN DURUMU:
Takım                                M    G    M    P
1-Leventspor                     3    3    -    6    
2-Alsancak                        3    3    -    6
3-Akdeniz S.B.                  4    2    2    6
4-UKÜ                              3    1    2    4
5-Ceasar P.L.G. Birliği      3    -    3    3
6-Koopspor                       3    -    3    3

20/09/2022 11:00
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TAGS: Leventspor, Alsancak
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