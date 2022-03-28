Gecenin galipleri Soyer Hacıganimler ve Koopspor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Lig’de 4.hafta oynanan 2 maçla başlarken, Soyer Hacıganimler ve Koopspor gecenin kazananları oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu iki maça ev sahipliği yaparken, günün ilk karşılaşması Soyer Hacıganimler ile Çetinkaya arasında oynandı. Son derece çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maçın galibi uzatmalar sonunda Soyer Hacıganimler oldu.

Soyer Hacıganimler uzatmalarda kazandı: 75-70

İlk periyodu 4 sayı farkla üstün geçen Çetinkaya olurken, Soyer Hacganimler devre arasına 36-34 üstün girdi. Üçüncü periyotta sarı-kırmızılıların üstünlüğü skora 55-46 olarak yansırken, son periyotta toparlanan Soyer Hacıganimler 64-64’le maçı uzatmaya taşıdı ve uzatmada rakibine 75-70 üstünlük sağlayarak kazanmasını bildi.

Soyer Hacıganimler’den İhsan Üğütücü ve Çetinkaya’dan Abdou-Kader Issouf 24’er sayı ile en çok skor üreten isimler olurken, Issouf topladığı 18 ribaunt ve 39 verimlilik puanına rağmen takımını mağlubiyetten kurtaramadı.

Koopspor’dan rahat galibiyet: 87-44

Gecenin ikinci maçında Koopspor, ligin yeni takımı K.Kaymaklı ile mücadele etti. Maçın başından itibaren kontrolü elinde tutan Koopspor, ilk yarıyı 38-12, maçı da 87-44 kazanarak yoluna devam etti. Koopspor’da Arif Yılmabaşar ve Kercem İnancı 21’er sayı üretirken, maçın en verimli oyucusu aynı takımdan Ali Erdem Tiryakioğlu oldu. K.Kaymaklı’da Hasan Sakallı 10 sayı ile çift rakama ulaşan tek oyuncu olarak maçı tamamladı.

Haftanın kapanışı İskele’de

Prolig’de 4’üncü hafta İskele’de oynanacak maçla tamamlanacak. İskele Spor Salonu’nda Larnaka Gençler Birliği ile Girne Amerikan Üniversitesi arasındaki maç 30 Mart Çarşamba akşamı oynanacak ve saat 19.30’da başlayacak.

Ligde şu anda 4 maçını da kazanan Soyer Hacıganimler lider olarak bulunurken, onu 3 maçta 2’şer galibiyetle GAÜ ve Koopspor takip ediyor. Çetinkaya ve Larnaka Gençler Birliği’nin birer galibiyeti olan ligde K.Kaymaklı henüz galibiyetle tanışamadı.

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28/03/2022 22:19