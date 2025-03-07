Gecenin galipleri UKÜ ve DİGEM

Hentbolda Dem’s Construction kadınlar ligine bu akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada UKÜ – Miracle Esentepe ve DİGEM – ŞAHLAN takımları karşılaştı.

Nefes kesen karşılaşmalar

Büyük kadınlar liginde oynanan iki karşılaşmada UKÜ – Miracle Esentepe ve DİGEM – ŞAHLAN karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk karşılaşmada UKÜ ile Miracle Esentepe karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen mücadelenin ilk devresini rakibi Miracle Esentepe karşısında 12-11 önde kapatan UKÜ karşılaşmadan da 27-26 galip ayrılarak zorlu rakibini mağlup etmeyi başardı.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise DİGEM ile Şahlan karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Şahlan karşısında 16-9 önde kapatan DİGEM karşılaşmadan da 30-24 galip ayrılarak geceyi kayıpsız kapatan taraf oldu.