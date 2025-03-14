Gecenin galipleri UKÜ ve Esentepe

Hentbol’da Dem’s Construction kadınlar ligine bu akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada UKÜ – DİGEM ve Miracle Esentepe – ŞAHLAN takımları karşılaştı.

Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile DİGEM karşı karşıya geldi. Maçın genelinde oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devreyi rakibi DİGEM karşısında 14-10 önde kapatırken, mücadeleden de 31-21 galip ayrılan taraf oldu. UKÜ oyuncusu Derya Dağdelen kaydettiği 12 golle karşılaşmada ön plana çıkan isim oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Miracle Esentepe ile – Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Oyunun genelinde rakibine karşı daha üstün oynayan taraf Miracle Esentepe olurken, karşılaşmadan da 39-25 galip ayrılarak geceyi kayıpsız geçen taraf oldu.